Украина

Украинский защитник рассказал о раннем периоде своей карьеры, когда он стал игроком Ильичевца.

Крайний защитник луганской Зари Никита Каменюка вспомнил о том, как в качестве молодого и перспективного футболиста перебрался в Ильичевец в 2017 году. Украинец признался, что тогда имел место быть конфликт с руководством из-за нежелания самого Каменюки уходить в другой клуб.

"Тогда для меня это был конфликт, так как я в первый раз столкнулся с подобным моментом. Было некое недопонимание. У тренера Александра Косевича было одно видение по поводу той ситуации, которая случилась. У меня, в свою очередь, было другое. Наши мнения не сошлись, но это пошло на пользу и мне, и Заре того времени".

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"Очень рад, что судьба свела меня с Семеном Иосифовичем Альтманом. В Ильичевце я получил игровой опыт, окреп, и вернулся сильнее, чем уходил".

"Почему вернулся? Мне позвонил Анатолий Иванович Волобуев. Сказал, что есть вариант вернуться обратно в родной клуб. Я даже не раздумывал и сразу согласился. Процесс был запущен, клубы между собой договорились о переходе. Оставалось только подписать контракт и вернуться в Луганск", — рассказал Никита Каменюка в интервью ISPORT.

Напомним, ранее защитник Зари также высказался об игре своей команды против Манчестер Юнайтед в рамках Лиги Европы в 2014 году.

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