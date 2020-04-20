Украина

Украинец за время карантина успел себе сделать тренировочную базу.

Крайний защитник Манчестер Сити Александр Зинченко на данный момент находится в Виннице, где также приходится поддерживать физическую форму на время паузы в английской Премьер-лиге. Справился с этой проблемой украинец путем создания собственной тренировочной базы.

"Я перешел на двухразовое питание, иначе бы уже набрал вес такой, что можно было бы вместо дяди Вити Леоненко садиться в студию Великого Футбола. За это время я уже успел сделать себе собственную тренировочную базу. Уже подумываю, что если карантин продлят, может буду набирать молодежь и потихонечку воспитывать 7-8 летних ребят для будущего Украины".

"Тренировочная база у меня здесь — если не в топ-10, то в топ-20 по Украине точно. У меня есть все, что только можно придумать. Условия, газон, есть где пробежаться, поэтому я в форме держусь уверенно", — заявил Зинченко в программе Великий футбол.

Кроме того, украинский футболист рассказал о том, когда планируют возобновить тренировки в Манчестер Сити.

"До 4 мая пока никаких тренировок не ожидается. Ближе к этому числу нам дадут точную дату, чтобы мы прилетели в Манчестер. Все игроки находятся дома, в своих странах. Бразильцы — в Бразилии, португальцы — в Португалии. Ближе к 4 числу будет все понятно".

"Сейчас главное — каждый хочет вернуться к тренировочному процессу, чтобы возобновили чемпионат и все продолжалось так, как это было раньше. По поводу бана — никто ничего не говорит, но сейчас это не первостепенно", — добавил Зинченко.

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