Англия

Мать наставника Ман Сити умерла от коронавируса.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко признался, что главный тренер его команды Хосеп Гвардиола тяжело пережил потерю матери, которая в начале апреля этого года умерла от коронавируса в возрасте 82 лет.

"К сожалению, у Гвардиолы недавно не стало матери. Нас предупредили, чтобы мы не писали ему в этот тяжелый период. Конечно, каждый через интернет выразил ему поддержку, ведь мы одна семья, одна команда. Каждый переживает друг за друга, это всегда больно терять близких людей".

"До этой потери он отсылал всем видео поддержки, чтобы мы держали себя в форме. А так после произошедшего он не выходил на связь", — рассказал Зинченко в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Александр Зинченко принес соболезнования Хосепу Гвардиоле после того, как узнал о смерти его матери.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.