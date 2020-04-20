Украина

Бывший тренер "горняков" рассказал о громком трансфере, к которому были близки "горняки".

Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что Шахтер пытался подписать Джанлуиджи Буффона в 2013 году.

"Могу подтвердить это. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской позицией, поэтому подумали о Буффоне. Считали, что может быть подходящим игроком для нас

Мы никого не боялись, играли наравне с крупными европейскими командами. Я всегда уважал его, но, к сожалению, не смогли его купить, потому что он и дальше мечтал о кубке Лиги чемпионов. Спустя семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45 лет", — приводит слова Луческу TuttoJuve.

Напомним, итальянский голкипер близок к тому, чтобы продлить соглашение с Ювентусом.