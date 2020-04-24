Украина

Глава УАФ рассказал заседании исполком УЕФА, а также решениях, которые были на нем озвучены.

Андрей Павелко принял участие в заседании исполком УЕФА, на котором обсуждались вопросы завершения сезона, восстановления полноценной футбольной жизни и выплат клубам, игроки которых вызываются в сборные.

"Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и есть позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Следовательно, победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу — это приоритет №1!

Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности. Но, как и вся футбольная семья нашей страны, очень надеюсь, что этого не произойдет — пандемия пойдет на убыль и в жизни миллионов болельщиков наконец снова вернется любимый футбол.

На заседании исполкома УЕФА обсудили ряд других вопросов, связанных с восстановлением полноценной футбольной жизни после завершения пандемии. УЕФА тщательно мониторит ситуацию с COVID-19 во всех странах Европы и на основе полученных данных разрабатываются различные варианты проведения соревнований в зависимости от возможного дальнейшего развития ситуации.

Одно из важных принятых сегодня Исполкомом решений — досрочная выплата клубам, футболисты которых вызываются в сборные, 70 млн евро за их вклад в Евро-2020 и Лигу наций. Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 27 мая. К тому времени все национальные ассоциации должны подать предложения относительно своего видения и вариантов завершения внутренних соревнований.

Европейский и украинский футбол сейчас переживают сложные времена, но это испытание также демонстрирует наше единство и готовность поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего. Очень благодарен всем клубам и лично президентам, а также руководству областных ассоциаций, которые присоединились к инициативе УАФ и помогают медикам, которые сейчас на передовой в борьбе с COVID-19 и поддерживают ветеранов футбола. Вместе преодолеем все испытания и дружеская футбольная семья Украины будет становиться только сильнее!", — написал в своем Facebook Андрей Павелко.

Напомним, ранее директор УПЛ заявил о том, что у лиги есть готовый календарь для завершения текущего сезона.