Украина

Президент УАФ — о распространении пандемии COVID-19 в Украине.

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко выступил с официальным обращением к футбольной общественности, высказавшись о распространения пандемии коронавируса как в Украине, так и во всей Европе.

"Дорогие болельщики, футболисты, тренеры и вся футбольная общественность Украины!

К сожалению, последние новости, поступающие из различных регионов Украины и мира, очень неутешительные. Несмотря на героические усилия медиков, общественности и руководства разных стран, COVID-19 стремительно распространяется.

Как следствие, карантин в нашем государстве продлен на длительный срок. Необходимость таких мер, несмотря на все их неприятные ограничения для нашей с вами повседневной жизни, очевидна. Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, который несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать.

Все мы прекрасно понимаем, что этот период является чрезвычайно сложным и для украинского футбола, и для европейского футбола в целом. Тяжелыми будут и его последствия в будущем. Особенно неприятной является неизвестность, с которой пришлось столкнуться, ведь никто пока не знает, как долго продлится пандемия и какими будут ее окончательные масштабы. Но в силах каждого из нас сделать так, чтобы совместно выйти победителями из сверхсложного поединка с COVID-19.

Во-первых, это соблюдение базовых рекомендаций медиков, которые помогут минимизировать риск заболевания. Во-вторых, это помощь тем, кто сейчас находятся на передовой в борьбе со страшным вирусом, — нашим отважным медикам, в частности, транспортом, наборами личной защиты и тому подобное. Кроме того, это забота о наших ветеранах футбола преклонного возраста, которые нуждаются в этом по всей Украине.

Очень благодарен областным ассоциациям футбола, которые присоединились к инициативе УАФ и уже организовали оперативные штабы оказания помощи тем, кто в этом нуждается. Мы совместно продолжаем действовать в этом важном направлении. Осторожность, ответственность и забота должны стать основой нашей жизни в условиях карантина. Только при этом условии мы останемся здоровыми, сильными и выйдем победителями в поединке с недугом.

Остальные проблемы мы обязательно решим тогда, когда отступит основная угроза. Также совместно и единственной командой! И вместе будем наслаждаться интересными футбольными мгновениями на наших стадионах, вместе будем радоваться новым победам украинских клубов и национальных сборных! Берегите себя и будьте здоровы! Слава Украине!" — приводит слова Андрея Павелко официальный сайт УАФ.

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