Украина

В клубе ссылаются на собственные источники, которые пока не готовы обнародовать доказательства своих слов.

Football.ua стал эпицентром информационной "схватки" между бывшим генеральным директором луганской Зари Сергеем Рафаиловым и футбольным клубом Ингулец.

После резких высказываний Рафаилова о ненадлежащем состоянии инфраструктуры Ингульца, пресс-служба клуба из Петрово выступила с официальным ответом, заявив, что того "выгнали из Зари за кражи и скандалы".

Связавшись с представителями Ингульца, Football.ua попытался получить доказательства столь серьезных обвинений перволигового клуба в сторону Рафаилова.

В самом Ингульце ссылаются на собственные источники, которые обладают доказательствами "краж бывшего функционера Зари". Однако эти самые источники пока не готовы обнародовать данную информацию, ссылаясь на то, что еще "не наступило время для публикации данных доказательств".

Напомним, что в 2014 году Верховная Рада Украины вернула в Уголовный кодекс статью "О клевете". Статья определяет клевету как умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица.

Вадим Адаменко, Football.ua