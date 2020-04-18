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Эксклюзивно для Football.ua Сергей Рафаилов дал обширное интервью о насущных проблемах в украинском футболе.

Менее месяца назад Сергей Рафаилов покинул должность генерального директора луганской Зари. Функционер проработал в клубе одиннадцать лет. Когда в информационное пространство проникла новость об уходе Рафаилова, сам функционер отказался комментировать о причинах расставания с луганчанами. На сегодняшний день его позиция, к сожалению, не изменилась.

Тем не менее Вадим Адаменко пообщался с уже бывшим генеральным директором Зари, который согласился эксклюзивно для Football.ua дать первое обширное интервью после своего ухода из луганского клуба. Сергей Рафаилов рассказал о некоторых насущных проблемах в украинском футболе.

- В чем причина Вашего ухода из Зари и какие дальнейшие планы?

- О причинах ухода я пока умолчу. Планов никаких нет.

- Олег Смалийчук, Михаил Метревели изъявили желание выдвинуть свои кандидатуры на пост президента УПЛ. У вас такого желания нет?

- Нет. Я не хочу.

- Как считаете, какие действующие лица в украинском футболе смогли бы справиться с работой президента УПЛ?

- Мне очень нравилось, как в свое время работал Петр Иванов. Очень нравилось как работал Владимир Генинсон. Остальные люди были просто зависимы.

Было бы правильно выбрать из тех людей, кто работает на данный момент. К примеру, Евгений Дикий (исп. директор УПЛ — прим. редакции). Он давно работает в футболе и непосредственно в Премьер-лиге. Мне кажется, он равноудаленный от всех.

- Томас Гримм заявил, что ему было бы интересно поработать менеджером Зари.

- Это полнейший бред. Такой же бред, что и Смалийчук на должность президента Премьер-лиги. У Гримма даже его фамилия говорит о его сказочных наклонностях (отсылка к "Сказкам братьев Гримм" — прим. редакции), он уже показал себя в УПЛ. Но решать конечно Геллеру.

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Гримм не справится на этой должности. Как он сможет из Швейцарии руководить предприятием, не зная даже здешнего языка? Он даже не представляет, что такое футбольный клуб Заря. Более того, он даже не знаком полностью с украинскими реалиями.

- На днях украинской Премьер-лиге исполнилось 12 лет. Как в целом оцените работу такого футбольного органа в Украине, как Премьер-лига?

- Я вам скажу так. Двенадцать лет назад инициатором создания Премьер-лиги был донецкий Шахтер. Они всячески поддерживали эту идею в противовес Федерации футбола Украины, которой тогда руководил Григорий Суркис. Когда Суркис перестал руководить ФФУ, у Шахтера пропал интерес к Премьер-лиге. Позже Шахтер своим участием или "неучастием" делали все, чтобы эту Премьер-лигу развалить. Сейчас Шахтеру эта лига не нужна.

За эти 12 лет УПЛ свою задачу проводила нормально. На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы клубы были полноправными управляющими в украинском футболе. А за это время такого сделано не было. Ни один клуб не был членом в Украинской ассоциации футбола, исключительно только Премьер-лига была ее коллективным участником.

- Как оцените работу УАФ?

- Я так скажу, с уходом Григория Суркиса кадровый потенциал в федерации опустился на очень низкий уровень. Свои должности покинули "монстры", профессионалы своего дела. А сейчас... остались только полубизнесмены.

Я же говорю, я не понимаю, почему футбольные клубы не являются членами федерации. Они не могут принимать участие в обсуждениях. В основном участниками являются "свои" люди, приехавшие из регионов страны, у которых есть много привилегий: хорошие зарплаты, машины, командировки и тд. Естественно такие люди будут принимать решения, которые будут выгодны руководству федерации, а не украинскому футболу.

УАФ ведь обладает достаточными средствами, но почему то мы никогда не видели отчетов о том, сколько и куда ушли эти деньги. А ведь воспитание футболистов для сборной, строительство стадионов — основная нагрузка этого лежит сугубо на футбольных клубах, а не на городских федерациях или даже УАФ. Скажите, у нас много футбольных полей в стране, которые построили и ухаживают за ними УАФ или муниципальные федерации футбола? Хотя могу отметить, к примеру, Запорожье, чьи футбольные власти очень много сил и денег потратили на уход за Славутич-Ареной. Но это единичные примеры.

Со стороны УАФ нет никакой помощи футбольным клубам. Я вообще боюсь, что в скором времени Премьер-лига превратится в ДСО "Урожай". Подобные предприятия всегда были очень убыточными, а сейчас многие думают о том, что отдельно взятый колхоз поднимет украинский футбол до невиданных высот.

- Как считаете, какие основные задачи должен будет выполнить будущий президент УПЛ?

- Первое — это то, что я уже говорил, нужно сделать так, чтобы каждый клуб УПЛ был полноправным членом УАФ, чтобы они могли на заседаниях выражать свое мнение и влиять на процесс, а не быть "ущемленными". Во-вторых, нужно сделать все возможное, чтобы каждый клуб все меньше зависел от денег своего владельца. Нужно, чтобы каждый клуб имел свой план развития и умел зарабатывать эти деньги самостоятельно.

Самым эффективным способом увеличения казны клубов является создание телевизионного пула. На сегодняшний день основным источником дохода для футбольных клубов во всем мире являются деньги за телетрансляции. Футбол должен быть платным. Только стратегию всего этого нужно делать справедливо, а не как предлагали телеканалы Футбол и повелся на это все Томас Гримм.

- А что именно они предлагали?

- Была условная общая сумма дохода в 450 млн гривен за три года, т.е. 150 млн за один год. И это при том, что в следующем сезоне планируется 14 команд в Премьер-лиге, чуть позже — 16. А доходы те же. Но рынок то должен расти, суммы должны увеличиваться, а не просто стоять на месте. В пул с каждым сезоном будут приходить новые клубы, соответственно, количество подписчиков на этот телевизионный пакет тоже будет увеличиваться за счет болельщиков этих самых клубов, а суммы дохода будут оставаться те же?

Нужно составлять справедливые стратегии развития и доходов, чтобы деньги зарабатывали все, а не только телеканал Футбол. Пока что я вижу только то, что на предлагаемой ими стратегии зарабатывать будет только канал Футбол.

Стратегию заработка нужно просчитывать всем клубам вместе с каналом, а не так, что телеканал Футбол сам сел и все высчитал. Ну вот откуда они взяли эту сумму в 450 млн?

- Игорь Суркис заявил, что единый телепул должен быть на канале, не зависящем ни от Суркиса, ни от Ахметова.

- В идеале — да. Но вы же понимаете, что ТК Футбол не хотят упустить такой кусок пирога, как единый телепул. Они ведь были и созданы для подобных вещей. Им тоже нужно зарабатывать. Поэтому сейчас они просто пытаются ломать "через колено", что неправильно.

- Если ТК Футбол примет те правила игры, за которые обеими руками "ЗА" будут все участники лиги, реально будет создать единый пул на их площадке?

- Я не знаю. Я понимаю, что ТК Футбол немного изменил свою риторику относительно и Динамо, и Зари, а не как раньше "поливали" их грязью при любой удобной возможности. В этом плане они очень изменились, но у них есть владелец, который любит во всем быть первым. И они не могут не посвящать Шахтеру большую часть эфирного времени.

Возможно, с появлением клубного телеканала Шахтера что-то изменится. Ведь было неправильно говорить лишь об одной команде на "нейтральном" канале. Но стереотипы сложно поменять, как у них самих, так и у зрителей, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос.

- Вы верите в то, что в ближайшие год-два будет единый телепул?

- Тяжело ответить. Мне сложно сказать, кто в дальнейшем будет вести эти дискуссии и в каком формате, поэтому я затрудняюсь ответить. Понятное дело, что ТК Футбол — это приоритетный вариант. Но если они будут пытаться ломать "через колено", то вряд ли что-то получится. Да, возможно, у них получится склонить большинство клубов, но, к примеру, Игорь Суркис вряд ли согласится на эти условия.

- Если не ТК Футбол, то кто?

- Нужно идти на западный рынок и сотрудничать с ними прозрачно, а не как обычно у нас привыкли это делать.

- А западному бродкастеру будет интересно иметь дело с нынешней УПЛ?

- А почему нет? Это ведь деньги. Мы же не говорим о качестве футбола. Другой вопрос, что ТК Футбол просто так не отдаст этот кусок пирога.

- Какие клубы из Первой лиги готовы к Премьер-лиге?

- Ну на данный момент это Волынь — там люди понимают принципы работы в высшем дивизионе, к тому же стадион готов к этому. В Харькове отличный стадион, но я не думаю, что клуб Металлист-1925 потянет это. Но если харьковчане все же потянут, то будет здорово. С Черноморцем аналогичная ситуация.

- Ингулец?

- Да ну бросьте. У них нет стадиона, нет болельщиков.

- С другой стороны, у владельца есть желание и финансовые возможности. К примеру, Колос, у которого точно такая же ситуация и со стадионом, и с дислокацией. Но команда в топ-6 УПЛ сейчас.

- Что Ингулец, что Колос — это одно и то же. Это то, что я говорил про ДСО "Урожай". Вы же сами понимаете, что [аграрный] бизнес, на котором владельцы этих клубов зарабатывают деньги, он очень зависим от внешних факторов. Сегодня есть урожай, завтра его нет. А на данный момент в украинском футболе большинство клубов не научились самостоятельно зарабатывать деньги и существовать без финансовых вливаний своего владельца.

Какой может быть футбол в Петрово? Там население около четырех тысяч. Вы сами прекрасно понимаете, кто живет сейчас в украинских селах, учитывая, что молодежь уезжает в крупные города. Я помню матч, который к моему огромному стыду Заря проиграла. Сколько тогда было болельщиков?

Сейчас они там вроде строят стадион, но я сомневаюсь, что его достроят. Кто будет ходить на их матчи...

- Это наши реалии.

- Это наша беда.

- Как считаете, многие клубы после окончания карантина пропадут из футбольной карты Украины?

- Я не думаю, что это случится сразу после карантина, но к концу года — это будет большой проблемой. Есть такое понятие, как инерция. Все будет происходить постепенно. Я думаю, первые выводы и прогнозы можно будет делать исходя из действий клубов на трансферном рынке.

- Как следует распорядиться с нынешнем сезоном? Сыграно 23 тура из 32-х.

- Я еще перед 23-м туром говорил, что этот тур проводить было нельзя. Я руководствовался тем, что мы играли с Шахтером, который только приехал из Германии, где ситуация с вирусом намного хуже. К счастью, никто ничем тогда не заболел. Но в целях безопасности, тот тур нельзя было проводить.

Сейчас же идут разговоры о том, чтобы 23-й тур аннулировать. Но это бред. В идеале чемпионат нужно доиграть, возможно без зрителей.

- Если не получится доиграть?

- Я даже не знаю. Они могут устроить какое-то голосование и разные закулисные игры.

- Справедливо будет заморозить нынешнюю таблицу?

- Конечно справедливо. Если не удастся доиграть, то это единственный верный вариант. 23-й тур — это ведь не товарищеские игры были. Это календарные поединки, к которым команды готовились, старались, прикладывали усилия.

- Что скажете о работе VAR в Украине?

- В глобальном плане — это очень правильно. Конечно это требует доработки, потому что есть много спорных моментов. Футбол находится только в самом начале пути по использованию VAR.

Что касается этой технологии в украинском футболе, во-первых, нужно, чтобы он был на каждом матче, а не в двух поединках тура. Но еще меня беспокоит фактор отсутствия гласности. Я не могу понять, почему арбитр в одном эпизоде побежал смотреть видеоповтор, а в следующем подобном не побежал.

- Арбитры должны общаться с прессой?

- Естественно. Знаете, я вот смотрю на наш судейский комитет и мне кажется, что это еще более закрытая организация, нежели КГБ и ЦРУ. Так не должно быть.

Руководит этим всем процессом какой-то дедушка из Италии (Лучано Лучи — прим. редакции), который также как и Гримм далек от украинских реалий. Хотя он здесь уже обжился и вроде как хочет даже украинское гражданство принимать. Посмотрим.

- Судьям нужно поднять зарплату?

- Обязательно нужно. Но не стоит поднимать эти зарплаты до тех пор, пока судейский комитет не станет более открытым. Должен быть нормальный рабочий контакт между судьями и остальными. А финансовая сторона очень важна, ведь не могут судьи получать по 12 тысяч гривен.

- Главный арбитр УПЛ зарабатывает 12 тысяч гривен за один матч?

- Да. И вот как от арбитров можно требовать более профессиональных действий?

Вадим Адаменко, Football.ua