Хавбек рассказал о своих интересах и увлечениях.
АЛЕКСАНДР АНДРИЕВСКИЙ, ФК ДИНАМО
09 мая 2020, 15:21
Полузащитник Динамо Александр Андриевский рассказал, чем занимается во время карантина и какими другими видами спорта интересуется.
"Интересуюсь теннисом, НХЛ, НБА. Когда есть интересные матчи этих видов спорта, обязательно смотрю. На карантине играю в FIFA. Мне импонирует киберспорт. И сейчас есть время, чтобы играть.
Никогда не занимался другими видами спорта. Всегда целенаправленно играл в футбол и уделял этому максимальное количество времени. Разве что в школе в волейбол играл. И сейчас летом играю в пляжный волейбол.
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За границей на спортивных мероприятиях нигде не был. А вот в Украине ходил на хоккейные и баскетбольные матчи. Очень запомнились игры Евролиги с участием Киев-Баскета. Хорошая атмосфера была", – рассказал Андриевский в интервью официальному сайту клуба.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 4 поединка в футболке "бело-синих".
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