Украина

Хавбек рассказал о своих интересах и увлечениях.

Полузащитник Динамо Александр Андриевский рассказал, чем занимается во время карантина и какими другими видами спорта интересуется.

"Интересуюсь теннисом, НХЛ, НБА. Когда есть интересные матчи этих видов спорта, обязательно смотрю. На карантине играю в FIFA. Мне импонирует киберспорт. И сейчас есть время, чтобы играть.

Никогда не занимался другими видами спорта. Всегда целенаправленно играл в футбол и уделял этому максимальное количество времени. Разве что в школе в волейбол играл. И сейчас летом играю в пляжный волейбол.

Читайте также: Пять игроков, с которыми пора попрощаться Динамо

За границей на спортивных мероприятиях нигде не был. А вот в Украине ходил на хоккейные и баскетбольные матчи. Очень запомнились игры Евролиги с участием Киев-Баскета. Хорошая атмосфера была", – рассказал Андриевский в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 4 поединка в футболке "бело-синих".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.