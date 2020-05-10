Украина

Украинский хавбек признался, что с всегда мечтал выступать за Шахтер.

Полузащитник донецкого Шахтера Александр Пихаленок поведал о том, как оказался в молодежной академии "горняков".

"Я из Донецка, и всегда, с самого детства мечтал играть в Шахтере. Пришел на просмотр в пять лет – меня не взяли, потому что был слишком маленький, а мой возраст набирали только в следующем году. Но снова я пришел через два, потому что отец уезжал играть в другом городе. В итоге с семи лет я шел от ступеньки к ступеньке. Сейчас в первой команде и, думаю, все только начинается".

Кроме того, украинский хавбек рассказал, что поменял бы в правилах футбола, если бы была такая возможность.

"Думаю, не надо придумывать велосипед и что-то менять. Есть люди, которые этим занимаются. Надо улучшать VAR, потому что к нему много вопросов. В целом хорошо, футбол стал более честным, но систему надо улучшить. Моменты с офсайдами, когда за линией полступни или чуть плечо… Взять тот же матч с Аталантой, когда Витя Коваленко забил гол при счете 0:0. Такие офсайды – неправильно", — заявил Пихаленок в интервью официальному сайту Шахтера.

Напомним, ранее защитник Шахтера Давид Хочолава заявил, что отменил был VAR в футболе.

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