Украина

Грузинский центрбек также дал прогноз, когда завершится карантин в Украине.

Центральный защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава рассказал о том, какое правило в футболе он хотел бы изменить. Выбор 26-летнего грузина пал на систему видеоповторов VAR, которую, по мнению футболиста, можно отметить.

"Тяжелый вопрос. Наверное, ничего не менял бы. Может, просто убрал бы VAR. С течением времени в футболе все улучшалось, и сейчас, считаю, его правила на идеальном уровне".

Кроме того, игрок "горняков" поделился своими догадками касательно дальнейшего развития событий в европейском футболе после завершения карантина.

"Думаю, карантин ослабят где-то через 10 дней, а 12 мая люди начнут выходить на работу, чтобы не так сильно страдала экономика. Все бизнесы несут очень большие убытки".

"В масках, наверное, нам придется ходить еще достаточно долго, может быть, год. Мне кажется, если чемпионат, Лига чемпионов и Лига Европы продолжатся, то в оставшейся части сезона мы точно будем играть без болельщиков", — приводит слова Хочолавы официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее Давид Хочолава рассказал о том, как поддерживает физическую форму в домашних условиях.

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