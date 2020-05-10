Украина

Претендент на кресло президента УПЛ уверен, что стране нужно улучшить спортивную инфраструктуру.

Кандидат в президенты Премьер-лиги Михаил Метревели считает, что на украинских стадионах нет комфорта, нет сервиса и нет инфраструктуры.

"Главная задача любого президента лиги — обеспечить комфортные условия для участников соревнований, команд, и для зрителей, болельщиков, которые приходят смотреть на игры своих любимых команд. Лига должна быть в авангарде этого движения. Мы приглашаем гостей на матчи, приглашаем их посмотреть наше зрелище. Но куда им приходить? Там, где небезопасно, там, где нет комфорта, там, где отсутствует сервис", — заявил Метревели в интервью Великому футболу.

Также Михаил Метревели считает, что раз государство планирует потратить 70 млрд грн. на дороги, то могло бы найти и 1 млрд на футбольную инфраструктуру.

"Мы должны улучшать все. Все клубы заинтересованы в этом, они делают все возможное в меру своих возможностей, но построить арену это действительно очень большие деньги. И сейчас нужно помочь клубам. Кто поможет клубам? Без участия государства, без доброй воли, ничего не получится. Мы знаем, что в этом году государство планирует потратить на строительство автомобильных дорог 70 млрд гривен. Почему бы не найти еще хотя бы 1,5% от этой суммы и не запланировать хотя бы 1 миллиард в год на развитие спортивной инфраструктуры в Украине?", — добавил Метревели.

"Мне кажется, соотношение не очень большое. Имея добрую волю и расчеты экономической целесообразности. 1 миллиард в год от государства инвестированные в инфраструктурные проекты, в стадионы даст экономический эффект для всех нас".

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Двумя другими претендентами на должность директора украинской Премьер-лиги являются Александр Шевченко и Олег Смалийчук.