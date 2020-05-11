Украина

Главный тренер солигорского Шахтера считает ничейный исход полностью заслуженным.

Шахтер Солигорск в восьмом туре чемпионата Беларуси на выезде сыграл вничью с Витебском – 0:0.

"Игра ничейная: без моментов, без голов. Всё в центре поля. Мы не наработали на то, чтобы выиграть. Думаю, наш соперник – тоже. Получилась боевая игра. У нас было больше контроля, но доходили до штрафной, а там – тупик. Так, наверное, сегодняшняя игра и должна была закончится. Если бы кто-то забил, другой команде было бы обидно", — цитирует Юрия Вернидуба официальный сайт Шахтера.

В девятом туре Шахтер 16 мая примет Славию из Мозыря. На данный момент команда Юрия Вернидуба идет на шестом месте, отставая на четыре очка от лидирующих БАТЭ и Слуцка.

В другом матче восьмого тура Динамо-Брест обыграло дома минское Динамо — 2:1.