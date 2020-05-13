Украина

Вратарь признался, что мечтает о возобновлении подготовки с командой.

Голкипер Колоса Антон Яшков рассказал, как поддерживает форму на карантине и как находится в ожидании начала тренировочного процесса.

"Наша программа, по которой мы занимаемся в карантин, направлена на общую физическую подготовку. Ее можно выполнять и в квартире, и дома, и на улице. Это не трудно. А вот с вратарскими упражнениями, здесь сложнее. В этом мне жена помогает – у нас площадка недалеко есть с травой, и мы там занимаемся. Во дворе также есть два дерева, поэтому можно и между деревьями как между стойками ворот прыгать. С самодисциплиной у меня проблем нет и никогда не было. Я умею себя контролировать.

Я уже пешком готов идти на нашу базу. Все хотят поскорее восстановления тренировочного процесса. Чтобы официально мы заехали, начали тренироваться. Так хочется всех увидеть, со всеми пообщаться. Хочется нормально уже поработать с командой, а не дома, наедине. И сразу будет другое настроение, другие ощущения – положительные эмоции.

У нас своя специфика. Полевые бегают, а голкиперы – прыгают. Нам нужно ловить мячи, прыгать, это совсем другая система подготовки. Нужно чувствовать ворота, и хотя у нас была такая большая пауза, все это очень быстро упоминается. Если сравнить с возвращением после отпуска, то ощущение ворот приходит через неделю после обновления тренировок. Да и остальные кондиции также быстро можно набрать – я имею в виду и физический аспект, и тактический. Главное, все делать с умом", – рассказал Яшков в интервью официальному сайту клуба.

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