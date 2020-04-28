Украина

Главный тренер Колоса рассказал о лучших специалистах в Украине и трудностях профессии.

Руслан Костышин выделил лучших украинских тренеров, выступил в защиту Александра Хацкевича, а также рассказал о самых сложных и приятных моментах тренерской работы.

"Кто в Украине топ-тренер? Судя по тому как играют команды, Скрипник — топ-тренер. Хацкевич в порядке. Я с ним общался, мне очень понравилось. То уже раздули, что он физрук. Я тоже физрук. Это что-то плохое? Это учитель. Почему это сразу плохо?

У нас какое-то неуважение к профессии физрука. Он что, мало делает? Тренер Динамо или любой другой команды УПЛ не может быть физруком. Кварцяный — отличный тренер, а кому-то не нравится. Я кайф получал, это мое было, я был в тонусе, хоть у меня и была проблема со спиной.

Что самое сложное в работе тренера? Трудно объяснить футболисту, что он уже не нужен этой команде. Для меня это проблема №1. Я себя на его место ставлю. Говорить, что он хороший футболист? Но это же неправда. Ты же почему-то от него избавляешься.

Больше всего в тренерской работе нравится адреналин во время матча, тренировки. Я очень требовательный. Все знают, что если тренировка пошла не так, то у меня сутки может быть плохое настроение", — сказал Руслан Костышин.

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