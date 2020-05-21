Украина

Луганчане согласовали новую сделку со своим капитаном.

Заря продлила контракт с Виталием Вернидубом до лета 2022 года, сообщает официальный сайт луганчан.

Защитник находится в составе команды с сезона 2011/12 и успел провести 83 поединка перед тем как уйти в Габалу, а затем вернуться.

"Я рад продлить контракт с Зарей. Все эти годы я счастлив быть частью семьи и нацелен только на положительный результат", — заявил Вернидуб.

Напомним, что ранее контракт со своим лидером и капитаном продлила Ворскла.