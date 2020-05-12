Украина

Луганчане приступили к занятиям после послабления коронавируса.

Все игроки и тренерский штаб Зари прошли медицинское обследование и начали тренировочный процесс.

"После послабления карантинных мер правительством Украины, луганская Заря, согласно рекомендациям Украинской Ассоциации Футбола, исключительно следуя всем правилам дистанцирования и дезинфекции, приступила к тренировочному процессу в закрытом режиме на учебно-тренировочной базе", — гласит заявление клуба.

Луганчане после 23 сыгранных туров находятся на второй строчке турнирной таблицы с 46 баллами.

Напомним, что ранее Заря сделала заявление касательно идеи доигрывать чемпионат в Киеве.