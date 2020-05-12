Луганчане приступили к занятиям после послабления коронавируса.
Абу-Ханна, фото ФК Заря
12 мая 2020, 15:26
Все игроки и тренерский штаб Зари прошли медицинское обследование и начали тренировочный процесс.
"После послабления карантинных мер правительством Украины, луганская Заря, согласно рекомендациям Украинской Ассоциации Футбола, исключительно следуя всем правилам дистанцирования и дезинфекции, приступила к тренировочному процессу в закрытом режиме на учебно-тренировочной базе", — гласит заявление клуба.
Луганчане после 23 сыгранных туров находятся на второй строчке турнирной таблицы с 46 баллами.
Напомним, что ранее Заря сделала заявление касательно идеи доигрывать чемпионат в Киеве.