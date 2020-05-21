Украина

Названы восемь городов Украины, где могут пройти матчи "сине-желтых".

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола выбрал восемь городов и стадионов, которые могут принять матчи национальной команды с 2020 по 2022 год.

Принять товарищеские поединки смогут Ужгород (стадион Авангард) и Полтава (Ворскла им. Бутовского).

Товарищеские поединки и квалификация к чемпионату мира сможет проходить в Днепре (Арена Днепр), в Одессе (стадион Черноморец) и Запорожье (Славутич Арена).

Все виды игр смогут принимать Киев (НСК Олимпийский), Харьков (ОСК Металлист) и Львов (Арена Львов).

Ранее сообщалось, что в четверг решилась судьба Первой и Второй лиги.