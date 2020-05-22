Украина

Сергей Макаров рассказал о сценариях возможного доигрывания сезона в Первой лиге.

Президент Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров высказался о возможных вариантах возобновления сезона в Первой лиге Украины, который взял бессрочную и вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. Вторая лига не будет возобновляться, а в регламенте Первой лиги произошли некоторые изменения.

"Все будет решать исполком. Мы с клубами договорились, что сформируем свою позицию. Особенно нас волнует судьба третьего места. Напомню, с третьего по шестое место у команд равное количество очков. Не хотелось бы решать судьбу путевки в элиту по дополнительным показателям. Сформируем позицию с клубами и выйдем с ней на исполком УАФ".

"Мы придерживаемся рекомендаций УЕФА, которые, правда, разработаны для клубов высших дивизионов. Идеальный случай — доигровка чемпионата по существующему регламенту. Если это не получается, то доиграть в другом формате с максимальным соблюдением спортивного принципа. Если такое не получается, тогда уже решать по текущим таблицам", — приводит слова функционера сайт ТК Футбол.

Также Макаров прокомментировал претензии Ингульца касательно распределения мест в турнирной таблице Первой лиги. По мнению петровского клуба, именно он должен занимать третью позицию, а не Минай.

"Есть такое понятие в спорте — "закрутка". У этих команд равное количество очков — это "закрутка" между ними. Ингулец говорит о том, что каждый пункт следующий считается с чистого листа. Как мы видим, у Ингульца и Миная по 7 баллов, соответственно, все следующие критерии берутся только по этим двум командам".

"Мы считаем, что это неправильный подход, поскольку регламент гласит: если 4 команды имеют равное количество очков, значит все дополнительные показатели считаются между всеми 4 командами", — добавил Сергей Макаров.