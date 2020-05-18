Украина: Первая лига

Клуб из Петрово сделал еще одно заявление, выразив недовольство работой лиги.

Ингулец подробно объяснил, почему именно он должен занимать третье место турнирной таблицы в нынешнем положении и вновь пригрози судебными разбирательствами.

"В продолжение темы двусмысленных трактовок некоторых норм действующего Регламента ПФЛ, ФК Ингулец считает своим долгом обратить внимание футбольной общественности на возможные недостатки при определении мест команд в турнирной таблице текущего чемпионата.

Чтобы это утверждение не прозвучало голословно, разберем один практический кейс на примере клубов Первой лиги, которые имеют равное количество очков и располагаются в турнирной таблице после девятнадцати сыгранных туров на позициях с третьей по шестую.

Клубы, ведут очно-заочное соперничество — Ингулец, Оболонь-Бровар, Агробизнес и Минай — по состоянию на сегодняшний день провели равное количество матчей (19), набрали по 37 баллов и занимают определенные им Лигой места в турнирной таблице по так называемым дополнительным показателям.

На примере этих клубов мы уже сегодня акцентируем внимание на существенном недостатке в формулировке статьи 8 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона-2019/20 гг. Вместе с соответствующими пунктами и подпунктами.

Текст статьи 8 "Определение Мест команд в турнирной таблице" говорит:

1. За победу в матчах чемпионата команде начисляется три очка, за ничью — одно очко, за поражение очки не начисляются.

2. Места команд в чемпионате определяются по количеству очков, набранных во всех матчах.

3. В случае равенства очков у двух и / или более команд, места команд определяются по следующим показателям:

а) большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

в) большее количество забитых мячей между этими командами;

г) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

д) большее количество забитых мячей во всех матчах.

Теперь попробуем применить эти критерии на конкретных примерах. Четыре клуба набрали одинаковое количество очков, соответственно пункты 1 и 2. Статьи 8. Регламента ПФЛ в данном случае не актуальны.

Переходим к пункту 3. "Равенство очков у двух или более команд", подпункт "а".

Для упрощения восприятия приводим так называемую таблицу-шахматку, в которой учтены очные встречи конкурентов. Согласно критериям подпункта "а" ( "большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами") Оболонь-Бровар и Агробизнес находятся позади Ингульца и Миная. У последних в активе по 7 (семь) набранных баллов и чтобы определить из этих клубов должен быть третьим в таблице, а кто четвертым, обращаемся к подпунктам "б" и "в" статьи 8 Пункт 3 (лучшая разница забитых и пропущенных мячей между этими командами) и (большее количество забитых мячей между этими командами).

Юристы, специализирующиеся на спортивном праве, вышеназванные подпункты "б" и "в" трактуют исключительно в канве сыгранной 31.08.2019 очной игры Ингульца и Миная в текущем чемпионате, которая, как известно, завершилась вничью 1: 1. Соответственно и по этим показателям (между этими командами — прим.), лучшей разницы и большего количества забитых мячей, паритет сохраняется (1:1).

Все в конечном итоге решает подпункт "г" (лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах). Преимущество в котором на стороне петровского Ингульца — "плюс семнадцать" — у нашей команды и "плюс двенадцать" — у соперника. Резюмируя все вышесказанное, для нашего клуба остается большой загадкой, почему на официальном сайте Лиги футбольный клуб Ингулец находится на 4-й позиции в турнирной таблице.

Почти наверняка двусмысленную трактовку пунктами "б" и "в" вызовет бурные споры и широкую дискуссию. В случае, если чемпионат страны в Первой лиге финиширует досрочно, судебные иски неизбежны. Наш клуб последователен в своей позиции. Мы уважаем Регламент соревнований, считаем спортивный принцип единственно правильным вариантом, и призываем все клубы ПФЛ поддержать идею завершения прерванного сезона, чтобы определить победителя и призеров турнира не в кабинетах футбольных чиновников, а на футбольном поле".

Напомним, что ранее Ингулец угрожал обратиться в CAS, если Первая лига не будет доиграна.