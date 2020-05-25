Украина

Экс-форвард сборной Украины вспомнил о противостоянии с "горняками" в Кубок УЕФА.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский, ранее защищавший цвета киевского Динамо, вспомнил о противостоянии с Шахтером в полуфинале Кубка УЕФА-2009. Тогда "горняки" прошли принципиального соперника по сумме двух матчей, а затем стали триумфаторами турнира.

"В том чемпионском сезоне у Шахтера не было шансов в УПЛ, ведь отрыв был колоссальным. Семин собрал команду единомышленников, мы играли в таком же комбинационном стиле, как и Шахтер Луческу".

"Если честно, я бы предпочел Кубок УЕФА, а не победу в чемпионате. Играть с Шахтером в полуфинале не хотелось. Мы понимали, что кто выйдет в финал, тот выиграет Кубок УЕФА. Финальный матч с Вердером я не смотрел".

Кроме того, Милевский рассказал о том, обещал ли президент Динамо Игорь Суркис премиальные в случае победы над Шахтером в Кубке УЕФА.

"Он мог обещать много чего, но за проигрыши не платят. Мы так и не узнали о сумме. Я не помню, чтобы Игорь Суркис озвучивал конкретную сумму в случае победы над Шахтером", — заявил Милевский в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал о травме, из-за которой он вынужденно покинул поле в финале Кубка Беларуси против БАТЭ.