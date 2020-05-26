Украина

Игрок "сине-желтых" поделился своим мнением о силе команды.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился своим мнением о переносе Евро-2020 и оценил перспективы национальной команды.

"Перенос Евро-2020 было прогнозируем после того, как стало известно, с какой силой коронавирус распространяется по всему миру. Здоровье людей – превыше всего. Верю, что со временем все образуется, и соревнования войдут в свой привычный ритм.

Трудно сказать, станет ли сборная Украины сильнее, но, по крайней мере, впереди еще год работы, во время которой будет возможность подготовиться еще лучше. Несмотря на то, что мы заняли первое место в своей отборочной группе, нам еще есть над чем работать.

Сборную Украины ожидают сверхтяжелые поединки в Лиге наций. Но нам приятно быть в когорте лучших команд Европы. Матчи против Германии, Испании и Швейцарии, уверен, будут интересными. Мы своей игрой и результатом заслужили быть в элите. Уверен, что в будущем сборная Украины будет радовать своих поклонников большими победами. По крайней мере, потенциал для этого у нашей команды огромный", – рассказал Соболь в интервью официальному сайту УАФ.

Ранее Соболь заявлял, что Брюгге практически договорился о его трансфере с Шахтером.