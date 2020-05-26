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Украинец поделился информацией относительно своего будущего в бельгийском клубе.

Защитник Эдуард Соболь прокомментировал завоевание чемпионского титула с Брюгге и поделился информацией относительно своего будущего в клубе.

"Я был очень рад помочь своей команде в прошлом сезоне. Я участвовал во многих матчах Брюгге и счастлив, что стал частью этой великой победы. Думаю, Брюгге заслуженно стал лучшим в Бельгии.

Еще нужно дождаться решения относительно старта следующего чемпионата. Тогда уже наставник определит время, когда команда должна собраться.

Брюгге» хочет продлить со мной сотрудничество. Клуб планирует выкупить мой контракт у Шахтера. Сейчас переговоры с "горняками", которым я принадлежу, на завершающем этапе.

В Брюгге меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать. Когда я переходил сюда, поставил себе целью закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересованным в моих услугах, это только добавило мне энергии в работе", – рассказал Соболь в интервью официальному сайту УАФ.

В завершившемся сезоне 25-летний игрок провел 36 поединков в футболке "черно-синих", отличившись четырьмя ассистами.

Напомним, Соболь вместе с Брюгге стал чемпионом Бельгии, так как местные футбольные власти приняли решение досрочно завершить сезон.