В львовском клубе провели тестирование на COVID-19.
Фото: ФК Карпаты
15 мая 2020, 17:28
Футболисты, тренеры и персонал в Карпатах сдали тест на коронавирус, сообщил официальный сайт львовской команды.
На данный момент результаты ПЦР-тестов не сообщаются. Данная процедура необходима для возобновления тренировок и в рамках подготовки к матчам УПЛ.
Напомним, что на карантине футболисты поддерживали форму по индивидуальному графику, который составил тренерский штаб.
Ранее сообщалось, что УПЛ возобновится 30 мая.