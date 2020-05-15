Украина

В львовском клубе провели тестирование на COVID-19.

Футболисты, тренеры и персонал в Карпатах сдали тест на коронавирус, сообщил официальный сайт львовской команды.

На данный момент результаты ПЦР-тестов не сообщаются. Данная процедура необходима для возобновления тренировок и в рамках подготовки к матчам УПЛ.

Напомним, что на карантине футболисты поддерживали форму по индивидуальному графику, который составил тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что УПЛ возобновится 30 мая.