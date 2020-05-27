Украина

Шотландский клуб договорился о полноценном трансфере хавбека.

Полузащитник Янис Хаджи в ближайшее время станет игроком Рейнджерс на постоянной основе, сообщает Sky Sports.

Шотландский клуб уже договорился о выкупе румынского хавбека у Генка и должен объявить о сделке в ближайшее время. Генк подтвердил эту информацию на своем сайте во вторник вечером, но позже удалил новость.

Сумма сделки, по информации источника, составит около 3 миллионов фунтов.

Хаджи перешел в Рейнджерс в январе этого года на правах аренды из Генка. В футболке "светло-синих" 21-летний игрок провел 12 поединков, отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что в подписании Хаджи был заинтересован Лацио.