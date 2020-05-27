Динамо обыграло Олимпик в товарищеском матче.
Фото ФК Динамо
27 мая 2020, 19:05
Готовясь к возобновлению первенства УПЛ, Динамо и Олимпио провели контрольный поединок на стадионе Динамо имени В.В.Лобановского в Киеве.
Благодаря быстрому дублю Георгия Цитаишвили, победу добыли хозяева.
Динамо - Олимпик 2:0
Голы: Цитаишвили, 2, 4.
Динамо (первый тайм): Бущан — Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко — Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд — Цитаившили, Вербич, Русин.
Динамо (второй тайм): Бойко — Кендзера (Бенито, 45), Кадири, Забарный, Сирота — Шепелев, Андриевский, Сухоручко — Караваев, Де Пена, Соль.
Олимпик (первый тайм): Альими — Кравченко, Гришко, Цымбалюк, Гошкодеря — Лебеденко, Чогадзе, Романовский — Политыло, Балашов, Шахаб.
Олимпик (второй тайм): Крынский — Ксенз, Зотько, Снурницын, Литвин — Вербный, Пасич, Завийский, Кравчук, Тейшейра, Баланюк.
Ранее в среду, 27 мая, Шахтер разгромил Оболонь-Бровар.