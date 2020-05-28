Украина

Хавбек рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев поделился своим мнением о готовности команды после спарринга с Олимпиком (2:0).

"Конечно, этого времени недостаточно, но поскольку уже в воскресенье у нас официальный матч против Шахтера в чемпионате Украины, задача получить максимальную нагрузку не стояла. Важнее было отработать связи, взаимодействия наиграть комбинации и почувствовать игровой ритм.

Игровой прогресс чувствуется. Это была уже вторая встреча после длительного перерыва, связанного с карантином, поэтому, в отличие от первой, она далась нам легче, мы играли лучше и смогли победить.

Переезд на стадион Динамо? Если такое решение приняло руководство, значит так было нужно и это правильно, учитывая сложившуюся ситуацию, ограничения из-за карантина и желания всех доиграть чемпионат.

Ради этого нужно объединить усилия, идти навстречу друг другу и в чем-то уступать. Наша же задача показывать качественный футбол вне зависимости от того, играем мы на НСК Олимпийский или на другом стадионе, со зрителями или без них.

К матчу с Шахтером подходим в нормальном, обычном состоянии, насколько хорошо мы подготовились, будет понятно уже после матча по результату. Конечно, с Шахтером матчи всегда принципиальные, вне зависимости от их статуса и разницы очков в турнирной таблице. Нам предстоит провести две очные встречи, будем стараться сократить это отставание", – рассказал Шепелев в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что УПЛ объявила дату матча между Шахтером и Динамо.