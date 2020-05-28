Украина

Функционер прокомментировал приобретение львовского клуба.

Новый владелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал приобретение клуба и рассказал о своих планах новой должности.

Напомним, в среду футбольный функционер выкупил права на клуб у Петра Дыминского, который владел им с 2001 года

"Уважаемые журналисты и болельщики Карпат, в связи с последними новостями хотел бы внести некоторые комментарии:

1. Знаю, что у Петра Петровича были более выгодные финансовые предложения, но он принял именно мое, учитывая мою преданность клубу. За это и за весь его период в Карпатах моя большая благодарность и уважение.

2. Я купил клуб, а не должность. К руководству и команде у меня есть такое же доверие, какое было при предыдущем владельце, поэтому к концу сезона я не собираюсь вмешиваться в управление клубом и искренне надеюсь, что руководство выполнит все взятые на себя обязательства перед началом сезона.

3. Как вы все знаете, часть клуба мне не принадлежит, поэтому встреча с совладельцем сейчас в приоритете, и все дальнейшие комментарии я буду давать только после встречи с ним.

4. Никаких популистских заявлений на счет еврокубков вы больше от меня не услышите. Наоборот – нас всех ожидают непростые реформы и непопулярные решения.

5. Хочу заверить всех болельщиков, Карпаты не умрут. Они будут жить. Этот бренд не погаснет никогда.

6. Всем хейтерам советую успокоиться, выдохнуть и не считать мои деньги – на разные махинации, договорняки и работу с судьями я их точно тратить не буду. С остальным я справлюсь.

7. Отдельно выражаю уважение ультрас. Надеюсь на сотрудничество и поддержку. Вы и сердце этого клуба и его душа", – говорится в заявлении Смалийчука в Facebook.

На данный момент "зелено-белые" находятся на дне турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 14 очков после 23 туров.