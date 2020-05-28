Украина

Полузащитник Днепра-1 анонсировал новые тактические ходы.

Игорь Когут рассказал о процессе подготовки к поединку 24-го тура чемпионата Украины против Олимпика.

"Сейчас у всех приподнятое настроение. Мы соскучились по футболу. Несколько загрустили, когда узнали, что чемпионат могут отложить на неделю, ведь все готовы и ждут матчи после карантина.

Мы действительно много работали над тактикой. Не буду раскрывать все секреты, но попробуем показать что-то новое. Будем стараться начать после паузы с победы", — приводит слова полузащитника официальный сайт днепрян.

Матч Днепр-1 — Олимпик состоится 30 мая, в воскресенье, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.