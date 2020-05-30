Украина

Бразильский полузащитник провел отличный поединок в футболке днепрян.

Лукас Тейлор записал на свой счет третий гол Днепра-1 в поединке 24-го тура чемпионата Украины против Олимпика.

Бразилец плотным ударом послал мяч в ближний верхний угол из пределов чужой штрафной площади на 76-й минуте.

В первом же тайме Лукас Тейлор отметился отличным проходом по правому флангу, который привел к первому голу в матче.

Напомним, что Днепр-1 добился уверенной победы со счетом 3:1 и укрепил свою позицию в нижней шестерке.