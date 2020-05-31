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Главный тренер Днепра-1 — о матче против Олимпика.

Днепр-1 укрепился в нижней шестерке за счет победы над Олимпиком.

"Ощущения хорошие, прежде всего от результата. Есть удовлетворение в этом компоненте. Не скажу, что на 100% мы удовлетворены содержанием игры, но эмоции положительные в любом случае. Нужно отдавать должное тому, что это первый матч после длительного простоя. Требовать от ребят совершенства сейчас слишком преждевременно. Мы готовы прогрессировать дальше.

Мы выходили с настроем играть агрессивно, создавать моменты. Но мы играем против живых людей. Хотел бы сказать несколько комплиментов Олимпику. Это играющая команда, видно почерк, мысль. Они стараются играть в футбол. Может быть, они не в оптимальных кондициях, но в первые минуты действовали активно, агрессивно. Был опасный момент, где нас выручил вратарь. Потом игра выровнялась, больше мы создавали моментов.

Первый гол у нас был очень качественным, начали от вратаря. Забили хороший мяч, были хорошие атаки. Были возможности и во втором тайме, может, не хватило хладнокровия. Судить зрителям, но мне кажется, что мы начали действовать более интенсивно в атаке. Но хочется меньше позволять сопернику у наших ворот", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Олимпик.