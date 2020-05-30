Украина

Полузащитник Колоса восстановился после серьезной травмы.

Денис Костышин вернулся на футбольное поле после разрыва крестообразных связок в ноябре.

Полузащитник Колоса вышел на замену на 82-ой минуте в поединке 24-го тура чемпионата Украины против Десны.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 13 поединков в футболке ковалевцев, отметившись тремя голами.

Отметим, что Колос уступил Десне со счетом 0:2 — голами отметились Денис Фаворов и Егор Картушов.