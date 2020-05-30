Украина 30 мая 2020, 16:28 Денис Костышин вернулся на поле после разрыва крестообразных связок Полузащитник Колоса восстановился после серьезной травмы. Денис Костышин, фото Колос 30 мая 2020, 16:28 Денис Костышин вернулся на футбольное поле после разрыва крестообразных связок в ноябре. Полузащитник Колоса вышел на замену на 82-ой минуте в поединке 24-го тура чемпионата Украины против Десны. В этом сезоне 22-летний футболист провел 13 поединков в футболке ковалевцев, отметившись тремя голами. Отметим, что Колос уступил Десне со счетом 0:2 — голами отметились Денис Фаворов и Егор Картушов. Люди Денис Костышин Команды Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте