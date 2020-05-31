Украина

Хавбек "горняков" высказал свое мнение о рестарте сезона.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио прокомментировал победу над Динамо (3:1), которую дончане отпраздновали при пустых трибунах.

"Это немного отличается от того, к чему мы привыкли. Конечно, приходится и к этому привыкать. Если это будет для всеобщего блага и безопасности. мы будем играть при пустых трибунах".

"Для нас самое главное — это закончить чемпионат. Я надеюсь, что с нового сезона мы уже будем с нашими болельщиками", — сказал Маркос Антонио на пресс-конференции.

Ранее свой послематчевый комментарий высказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.