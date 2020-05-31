Украина

Главный тренер киевской команды считает, что "горняки" удачно использовали свои моменты.

Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Бразильская техника игроков Шахтера сыграла решающую роль? Там же одни украинцы играют. Марлос, Мораес — это же украинцы. Шахтеру нельзя было давать свободу, но к сожалению отсутствие игрового тонуса не позволило нам сохранить нашу структуру игры до конца".

"Горняки" использовали свои моменты. Всех можно поздравить с возвращением и класико, и футбола в Украину, это очень радует. На мой взгляд, мы не заслуживали такого результата, но кто лучше использует свои моменты, тот и выигрывает", — сказал Алексей Михайличенко в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.