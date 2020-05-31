Украина

Президент Украинской ассоциации футбола назвал следующую цель.

Андрей Павелко отметил важность присутствия болельщиков на футбольном поле.

"Единственное, что выглядит очень грустно в этой ситуации – абсолютно пустые трибуны. Ведь болельщики и есть душа футбола. Потому наша следующая цель – возможность проведения матчей с болельщиками на стадионах.

Но ее реализация напрямую зависит от динамики заболеваний на COVID-19. Надеюсь и желаю всем нам, чтобы она была положительной, и скоро мы сможем наслаждаться футболом вместе с заполненными трибунами по всей Украине", – написал Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня состоялся матч 24-го тура УПЛ, в ходе которого Шахтер одолел Динамо.