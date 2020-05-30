Украина

Президент Украинской ассоциации футбола высказался относительно первых событий после рестарта чемпионата.

Андрей Павелко остался доволен возвращением футбола в Украине, а также оценил ситуацию с заразившимися коронавирусом в составе Карпат.

"Большой футбол вернулся в Украину! Впервые за два с половиной месяца. Сегодня побывали на первом матче УПЛ после возобновления соревнований — Колос — Десна. Возможность проводить этот и другие матчи — первая важная победа украинского футбола над COVID-19. О том, что болельщики очень соскучились за футбольным действом свидетельствовало и немалое количество людей, которые наблюдали за игрой на Оболонь-Арене с балконов близлежащих домов.

К сожалению, ситуация, которая возникла в ФК Карпаты демонстрирует, насколько наш футбол все еще уязвим к пандемии и насколько важно соблюдать простые медицинские правила. И COVID-19 обязательно будет побежден и украинские стадионы откроют свои трибуны для всех болельщиков!", — написал в своем Facebook-аккаунте Андрей Павелко.

Ранее Карпаты сделали заявление относительно отмены матча против Мариуполя.