Украина

Армянский специалист высказался о ничьей с полтавской Ворсклой.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов добыл волевую ничью с Ворсклой благодаря реализованному пенальти на последних минутах. Главный тренер львовского клуба Эгише Меликян высказался о результате этой встречи.

"Когда я играл в футбол, для меня было трудно взять очки на выезде с Ворсклой. И сегодня перед игрой я сказал игрокам, что Ворскла дома старается не терять очки, а набирать. Поэтому была тяжелая игра, как мы ожидали, так и получилось".

"У Ворсклы хороший подбор игроков, и мы взяли очко в матче с хорошей командой. Многое у нас не получилось из-за игры Ворсклы. Они грамотно играли в футбол. Но благодаря пяти заменам, которые мы можем использовать, можно было применить другую схему и тактику, чтобы спасти сегодняшнюю игру".

Кроме того, армянский специалист рассказал, почему на матч с Ворсклой решил выставить всего двух бразильцев и девять украинцев.

"Потому что до меня была другая фундаментальная работа в команде. Я хочу несколько другой формат работы. Конкурентоспособная команда. И без разницы — украинец, бразилец или француз. Нужно завоевывать место в составе. Будет играть только тот, кто готов. И не имеет значения, какой у него паспорт. Я хочу такой формат. Я попросил президента, он дал мне такое право. Тот, кто будет готов, кто выиграет конкуренцию — тот и будет играть", — приводит слова Меликяна официальный сайт ПФК Львов.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Ворскла — ПФК Львов.