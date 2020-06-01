Украина

Хавбек Шахтера получил награду за оформленный дубль в матче с Динамо.

Полузащитник Шахтера Марлос стал лучшим футболистом 24-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

31-летний украинец бразильского происхождения заслужил данную награду благодаря двум голам, которые он забил в ворота киевского Динамо и принес своей команде победу со счетом 3:1.

Отметим, что по итогам голосования все эксперты отдали свое предпочтение именно игроку "горняков".

Посмотреть видео дубля Марлоса вы можете в обзоре матча Шахтер — Динамо Киев на Football.ua.