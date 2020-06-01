Украина

Наставник Шахтера получил среднюю оценку 4,6 за матч против Динамо.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 24-го тура.

Им стал главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру, команда которого добыла уверенную победу в принципиальном матче с киевским Динамо со счетом 3:1.

Работу португальского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев.

1. Номинальный результат команды — 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

После 24 туров чемпионата Украины донецкий клуб является безоговорочным лидером турнирной таблицы, набрав 62 очка. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев на Football.ua.

Отметим, что лучшим игроком 24-го тура УПЛ стал полузащитник Шахтера Марлос.