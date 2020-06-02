Украина

Игрок поведал о ситуации во львовском клубе.

Защитник Василий Прийма рассказал о том, что Карпаты ушли на самоизоляцию после обнаружения коронавируса в клубе.

"Ничего необычного. Соблюдали дистанцию, заходили по одному, взяли мазок из горла. Ждем результатов.

Новость неприятная. Ну что сделаешь? Ребята, которые сдали положительный тест, чувствуют себя хорошо. Болезнь проходит без симптомов. На собственное самочувствие не жалуюсь. Результаты будут известны в течение 2-3 дней.

Сейчас Карпаты ушли на самоизоляцию. Спалось нормально. Понятно, что немного паника охватила, береженого бог бережет", – рассказал Прийма в интервью Футбол News.

Прийма присоединился к Карпатам в феврале этого года из солигорского Шахтера и провел 2 поединка в футболке "зелено-белых".

Ранее защитник Карпат Владислав Дубинчак подтвердил информацию о том, что он заразился коронавирусом.