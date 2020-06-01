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Исполнительный директор Карпат — об обвинениях в попытке срыва сезона в УПЛ.

Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между Карпатами и Мариуполем не состоялся по расписанию из-за того, что во львовском клубе были обнаружены случаи заражения коронавирусом. Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал эту ситуацию и заявил о готовности клуба принять техническое поражение.

"В среду мы прошли на базе тестирование, а в пятницу вечером, около полуночи, доктор прислал нам результаты, по итогам которых все были здоровы. Но оставалось проверить еще около 20 образцов. Загруженность серьезная, соответственно, лаборатория не могла все сделать сразу. В субботу, в 9 утра, снова позвонил врач и сказал, что у нас есть три инфицированных и три человека под подозрением. Я в ту же секунду сообщил об этом в УАФ и УПЛ. Также позвонил в Мариуполь, чтобы они остановились и не ехали во Львов до выяснения ситуации".

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"Я сразу подумал, что ситуация критическая и нужно мгновенно принимать решение. На официальном сайте у нас было соответствующее заявление. Если кто-то, УАФ или УПЛ, будет считать, что Карпаты не подготовились к матчу или симулировали болезнь, мы готовы к техническому поражению, никаким образом оспаривать его не будем. Для Карпат человеческое здоровье важнее, чем очки. Те, кто выдумывают, что мы специально срываем матч, либо убогие люди, либо просто не проинформированы".

"Если вы спросите у города или области, сколько Карпаты сделали за последние четыре дня, когда стало известно, что матч состоится на стадионе «Украина», какую колоссальную работу мы провели, сколько мы с Евгением Диким сделали, чтобы уладить огромное количество проблем, то у любого адекватного человека вопросов не возникнет. Я не понимаю, как можно в голове иметь такие мысли, чтобы так брутально спекулировать человеческим здоровьем и жизнью, иметь такие больные идеи, чтобы обвинять Карпаты, что они хотят кабинетными методами повлиять на ход чемпионата. Это бессмысленно", — заявил Ящишин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что решение по матчу Карпаты — Мариуполь будет принято первого июня.