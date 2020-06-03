Украина

Полузащитник Десны поделился ожиданиями от поединка против "горняков" и выразил благодарность болельщикам.

Андрей Домбровский отметил, что на оставшемся отрезке чемпионата Украины все матчи будут сложными, а также рассказал о том, что ему не хватает людей на трибунах.

"Реально ли обыграть Шахтер? Конечно, в матчах с Шахтером всегда тяжело набирать очки. Но сейчас каждая игра — сложная. Думаю, нет ничего невозможного.

Нехватка людей на трибунах? Конечно намного приятнее играть, когда на трибунах есть болельщики, которые переживают и поддерживают нас, ведь в первую очередь мы играем именно для них. Но все понимают, что в данной ситуации здоровье на первом месте. Хочется сказать всем людям, которые поддерживают Десну: "Большое спасибо!", — ведь даже при пустых трибунах мы чувствуем Вашу поддержку!", — приводит слова Домбровского официальный сайт "северян".

Матч Шахтер — Десна состоится 6 июня, в субботу, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.