Украина

Бывший игрок "горняков" прокомментировал главное противостояние в украинском футболе.

Александр Зинченко высказался относительно поединка между Шахтером и Динамо (3:1) в беседе с Милевским.

Артем отдал должное физической подготовке киевлян, но бывший игрок "горняков" отметил, что многое решает индивидуальное мастерство и никакой тест Купера не нужен.

"Я смотрел два разных тайма. Индивидуальное мастерство решает, а вы и дальше бегайте тест Купера", - сказал Зинченко в эфире Youtube-канала Миля.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.