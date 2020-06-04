Украина

Бывший нападающий киевлян провел краткий разбор Класичного.

Артем Милевский отдал должное хорошей физической готовности игроков Динамо в матче с Шахтером, но и отметил компоненты в игре "горняков", благодаря которым те добыли победу.

"Динамо физически было хорошо готово. Видно, что после паузы они тест Купера побегали, шесть по 200 метров, 10 по 800 метров.

Они готовы, супер, но есть индивидуальное мастерство. Отдал, вбежал, пробил, вынимай — с этим ничего не сделаешь", — сказал Милевский в эфире Youtube-канала Миля.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.