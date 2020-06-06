Украина

Главный тренер Десны — о матче против Шахтера (2:3).

Шахтер выстоял в голевой перестрелке с Десной в поединке чемпионата Украины.

"Было много хаоса в игре, организация хромала. Непростительные ошибки привели к пропущенным голам. Хотелось больше навязать борьбу, но это не получалось. Победил сильнейший. Дважды забили Шахтеру, а раньше вообще не забивали. Это хорошо. Но плохо, что проиграли".

"Есть вопросы к организации во многих фазах игры. Хотели усилить атаку за счет замен. Перестроиться, потому что в первом тайме часто нас вскрывали по флангам. Во втором уже все было совсем по-другому. Может быть, в следующий раз получится добыть ничью", — сказал Александр Рябоконь в эфире Тур Онлайн.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Десна.