Украина

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничью в матче против Олимпика.

Александр Бабич похвалил свою команду за проявленный характер в донбасском дерби.

"Это был первый матч после такой большой паузы, поэтому мы знали, что будет тяжело, – цитирует главного тренера Мариуполя официальный сайт Олимпика. – У нас не было игрового тонуса, поскольку двусторонок, которые проводили, для этого недостаточно".

"Пока были силы, мы работали качественно, старались контролировать мяч, но по мере накопления усталости появились ошибки, и соперник начал ловить нас на контратаках. Радует, что ребята проявили характер в тяжелых погодных условиях. Получилась интересная игра, которая, думаю, понравилась зрителям".

После ничьей Мариуполь занимает второе место во второй шестерке чемпионата, Олимпик остается предпоследним.