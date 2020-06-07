Украина

Защитник Динамо прокомментировал три набранных балла в игре с подопечными Шарана.

Динамо разгромило Александрию в рамках поединка 25-го тура чемпионата Украины. Артем Шабанов, несмотря на счет, отдал должное Александрии, а также высказался относительно работы арбитров.

"Хорошо, что мы победили, поскольку в первой игре после карантина мы уступили, хотя и показали хорошую игру, особенно, в первом тайме. Во втором, считаю, нас уже не хватило. Сегодняшняя же победа добавит нам уверенности, и все будет хорошо.

Сегодня у нас был неплохой соперник, Александрия — добротная команда, которая играла в этом сезоне в еврокубках и показывала неплохой футбол. Но у них было удаление на 60-й минуте, и они играли в меньшинстве, поэтому и такой крупный счет. Плюс, стало очень жарко, и было тяжело бегать. Также достаточно сильные команды Заря и Десна, по крайней мере, они показывают хорошую, стабильную игру.

Работа VAR при назначении одиннадцатиметровых? Да, в моменте, когда назначался пенальти в наши ворота. Он посмотрел видео и сказал, что наш игрок придерживал соперника. Если были наблюдатели VAR, и они оставили все три пенальти в силе, значит, это правильно", — приводит слова защитника официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.