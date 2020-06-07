Украина

Полузащитник Олимпика Андрей Кравчук прокомментировал ничью с Мариуполем.

Андрей Кравчук остался недоволен результатом матча 25-го тура чемпионата Украины против Мариуполя.

"Если учитывать то, как складывался матч, то результат для нас отрицательный, – цитирует полузащитника Олимпика официальный сайт клуба. – Нужно было более ответственно сыграть при стандартных положениях. Пропустили два необязательных гола. Могли вырвать победу, но не повезло".

"Конечно, приятно забить гол, но можно было сыграть и лучше. У меня был еще один хороший момент, который я не использовал".

После ничьей Мариуполь занимает второе место во второй шестерке чемпионата, Олимпик остается предпоследним.