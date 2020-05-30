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Правый вингер Селтика Джонни Хейз решил найти себе новую команду.

Джонатан Хейз решил не продлевать контракт с Селтиком — сообщает readcaltic.com.

Контракт Хейза был рассчитан до 30 июня 2020 года, и клуб был не против его продлить, но правый вингер, пришедший в команду при Брендане Роджерсе, хочет иметь больше игрового времени, чем ему предоставлял Нил Леннон, поскольку надеется со сборной Ирландии попасть на Евро-2020, перенесенный на 2021 год.

Теоретически уход Хейза может повысить шансы заиграть Марьяна Шведа, оставшегося без чемпионской медали именно из-за малого количества сыгранных матчей. Правда, и сам Швед подумывает о том, чтобы сменить команду.

32-летний вингер национальной сборной Ирландии (4 матча, 0 голов) выступал за Форест Грин (4 матча во всех турнирах, 1 гол), МК Донс (13, 0), Лестер (7, 0), Нортхэмптон (11, 0), Челтенхэм (9, 0), Инвернесс (100, 25), Абердин (206, 29) и Селтик (61, 2).