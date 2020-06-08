Украина

Football.ua подводит итоги 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Второй посткарантинный тур украинской Премьер-лиги подарил нам ряд интересных поединков. Заря на классе дома одолела Колос, а Шахтер и Десна устроили голевой праздник на НСК Олимпийском. В дерби донецкого региона Олимпик и Мариуполь сильнейшего не выявили. Киевское Динамо уничтожило Александрию, а Днепр-1 сумел вырвать волевую победу у ФК Львов.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 25 ТУР

Минимальная победа на классе от Зари

Обзор матча

В Запорожье луганская Заря принимала андердога высшей шестерки ковалевский Колос. Благодаря голу в начале матча, "мужики" сумели добыть три очка, при этом контролируя ход поединка до самого его завершения.

Заря - Колос 1:0

Гол: Кабаев, 13

Заря: Василь — Тымчик (Каменюка, 76), Вернидуб (Цвек, 76), Чеберко, Абу Ханна — Иванисеня — Леднев (Хомченовский, 79), Юрченко, Кочергин — Кабаев (Перович, 80), Громов (Лунев, 61)

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Парамонов (Максименко, 46), Черноморец — Богданов, Милько (Костышин, 63) — Ильин (Бондаренко, 83), Смирный, Вильхамссон (Морозко, 66) — Лысенко (Кожушко, 46)

Предупреждения: Иванисеня, Леднев, Цвек — Вильхамссон, Гавриш, Смирный, Кожушко

Удаление: Кожушко, 65 (повторное предупреждение).

Виктор Скрипник произвел сразу пять изменений в стартовом составе своей команды, оставшись недовольным некоторыми исполнителями. Привезший пенальти в матче с Александрией Абу Ханна мог забить быстрый гол ударом в ближний угол, но Волынец сыграл надежно, переведя мяч на угловой. Хозяева полностью забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля, так что ковалевцам оставалось лишь рассчитывать на контратаки. Луганчане сперва пристреливались, нанеся несколько ударов по воротам, а затем таки повели в счете. Кабаев ворвался в штрафную, легко обыграл Гавриша и пробил мимо Волынца – 1:0. После забитого гола подопечные Скрипника не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Относительно скоро Иванисеня мог удвоить преимущество Зари в счете, но не попал по воротам, выиграв позиционную борьбу после подачи углового.

Луганчане продолжали гнуть свою линию, проводя атаку за атакой, и несколько раз могли забить во второй раз. У Леднева была отличная возможность отличиться прямым ударом со штрафного, но Богдан пробил очень неточно. Через несколько минут Громов пробил головой после подачи Кабаева, после чего на пути мяча оказался Ефремов, который перевел его на угловой. До окончания первой половины встречи хозяева провели еще несколько острых атак, но ни одна из них не привела к опасному моменту. Что касается Колоса, подопечные Руслана Костышина так и не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайма, соответственно, не наиграв на забитый гол. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе Зари.

Сразу же после перерыва Р. Костышин решил поменять нападающего — вместо незаметного Лысенко на поле вышел Кожушко, который должен был разнообразить игру команды впереди, но в итоге Олег лишь навредил гостям. Начало второй половины встречи выдалось сумбурным. Команды отличались грубостью, при этом не показывая содержательной игры в атаке. В отличие от первой 45-минутки, во второй Колос уже смело шел вперед, время от времени пробивая по воротам. Команды часто зарабатывали угловые, которые могли помочь забить, однако их подачи не приводили к угрозе каким-либо воротам. На 65-й минуте Кожушко оставил ковалевцев в численном меньшинстве после того, как получил вторую желтую карточку за грубую игру.

К чести гостей, после этого они не отчаялись. Уже через несколько минут вышедший на замену Д. Костышин мог сравнять счет ударом с близкого расстояния, но Василь не дал мячу оказаться в сетке. После удаления Кожушко, как ни странно, больше мячом владели как раз подопечные Р. Костышина. Хозяева же рассчитывали на контратаки, некоторые из них получились довольно опасными, но до реальной угрозе воротам Волынца дело не доходило.

В нескольких эпизодах игроки Зари оказывались на выгодных ударных позициях, но все же ни одному из них не удалось нанести прицельный удар по воротам. В концовке встречи гости отправились на финальный штурм ворот соперника. Луганчане же отбивались с заметным трудом, однако все же не пропустили. В компенсированное время, когда Волынец отправился в чужую штрафную, Каменюка забил в пустые ворота Колоса, но гол не был засчитан из-за офсайда. До финального свистка счет так и не претерпел изменений, так что команда Скрипника отпраздновала минимальную победу.

Еще один шаг навстречу чемпионству. Шахтер обыграл Десну

обзор матча

Матч Шахтера и Десны должен был проходить в Чернигове, а номинальными хозяевами должны были быть "северяне". Однако все переигралось, и в первом круге второго этапа клубы и УПЛ договорились сыграть матч в Киеве. Шахтер добыл достаточно нелегкую победу против кусающейся Десны, которая создала немало неприятностей "горнякам".

Шахтер — Десна 3:2

Голы: Фернандо, 4, Марлос, 25, 51 — Фаворов, 32 (пен.), Будковский, 88

На 24-й минуте Марлос не забил пенальти (вратарь).



Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко (Пихаленок, 74) — Марлос (Соломон, 74), Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка, 59), Тайсон (Тете, 74) — Фернандо (Мораес, 79).



Десна: Паст — Фаворов, Тамм (Картушов, 66), Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Тотовицкий (Гитченко 46), Домбровский (Ермаков, 74), Кузик (Будковский, 74) — Филиппов (Хлебас, 86).



Предупреждения: Матвиенко, Маркос Антонио — Домбровский, Будковский.

Игру в изрядно прогретом летним солнцем Киеве Шахтер начал в привычном для себя ключе. Уже после первой обостряющей передачи на ход мог забивать Фернандо, однако Паст выстоял в эпизоде один на один с форвардом соперников. Не прошло и пары минут, как бразильца вновь вывел на ударную позицию прострел от лицевой на правом фланге в исполнении Додо, но тут уже Фернандо сполна реализовал свой шанс. Десна после пропущенного мяча сразу же попыталась навязать соперникам прессинг на их половине поля, однако команды Рябоконя хватило лишь чуть больше, чем на четверть часа содержательной игры, после чего очередная атака "горняков" правым флангам обернулась назначением пенальти за игру рукой при блокировке прострела Додо от Мостового.

Марлос с "точки" не смог переиграть Паста — Евгений вошел в кураж после отраженного пенальти в прошлом туре, однако уже при следующем подходе Марлос сумел завершить сольный проход мимо защитников ударом все в тот же левый нижний угол. Можно сказать, что таки добился своего персональным упорством. Уходить на перерыв с двумя пропущенными черниговчанам уж никак было нельзя. Помог случай и неудачная попытка блокировки удара Филиппова от Матвиенко — мяч попал в руку защитника Шахтера, а Анатолий Трубин не разгадал намерений исполнявшего наказание Дениса Фаворова. Восстановить утраченное преимущество в два гола мог помочь своей команде Фернандо, но перед уходом на перерыв не реализовал подарок от Тамма.

Пятнадцать минут паузы были настоящим экзаменом для тренерского штаба Десны, а в попытке удивить оппонентов неожиданным решением Рябоконь переиграл самого себя. Переход на схему с тремя центральными защитниками гостям дался крайне тяжело. А тут еще и грубая ошибка Домбровского в центре поля подоспела в самый ненужный момент, после чего Марлос подправил неудавшуюся самонадеянную попытку Фернандо завершить сольный выход в контратаку. На хет-трик украинский фланговый полузащитник хотел зайти еще за 20 минут до завершения основного времени, однако Мостовой не пустил мяч в сетку в эпизоде, когда Паст уже был отправлен на газон ложным движением Марлоса.

Все это время Десна потратила на обратную перестройку тактической схемы, вернувшись к серьезным атакам лишь под занавес встречи. Откровенный привоз имени Матвиенко – Пихаленка помог отличиться Будковскому, а также подпортил статистику юному Трубину, но на большее "северяне" уже рассчитывать не могли, пусть и обстучали левый каркас ворот соперников несколькими минутами ранее.

Валидольная концовка Олимпика и Мариуполя в матче, который так и не выявил сильнейшего

обзор матча

На столичном стадионе Динамо имени Лобановского было дерби команд из Донецкого региона. Команды обменивались забитыми голами на протяжении поединка, что в конечном итоге зафиксировало на табло равный счет.

Олимпик — Мариуполь 2:2

Голы: Балашов, 16, Кравчук, 82 — Чоботенко, 35, Кащук, 85



Олимпик: Кичак — Н. Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Балашов (Баланюк, 75), Романовский (Кравчук, 64), Политыло, Тейшейра (Е. Пасич, 64) — Шахаб (Ксенз, 86).



Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Быков, Дава — Кирюханцев (Тищенко, 77), Федорчук (Кащук, 76), Игнатенко, Мишнев, Горбунов (Корниенко, 57) — Кулаков (Фомин, 64), Топалов (Чурко, 64).



Предупреждения: Зотько, Шахаб — Федорчук, Чоботенко.

Отсутствие тонуса официальных поединков сыграло с Мариуполем злую шутку в первом тайме. Коллектив Александра Бабича здорово показывал себя в прессинге на чужой половине, однако в тот же момент потерял концентрацию на 16-й минуте, чем тут же решил воспользоваться Шахаб. Через своего форварда Олимпик строил большинство атак и именно завершающий пас иранца позволил отличиться голом Виталию Балашову в не самых подходящих для этого условиях для его команды.

Приазовцам пришлось начинать строить свои атаки фактически с нуля, а от дончан требовалось качественно разобрать игроков на своей половине поля. Подопечные Климовского справлялись со своей задачей до исхода первого получаса игры, но персональные ошибки отдельных исполнителей все равно не позволили им сохранить преимущество до перерыва — Чоботенко исправился за позиционную оплошность, допущенную во время гола Балашова, отправив мяч в левую девятку точным ударом головой после подачи со штрафного. После этого, команды уже не стали поднимать градус атмосферы противостояния, который и без того был высоким из-за установившейся в столице Украины погоды.

Вернуть бодрый ход противостояния после перерыва командам удалось далеко не сразу. Силы начали покидать футболистов уже к завершению часа игрового времени, поэтому череда замен от главных тренеров была логичным продолжением событий. Во время пары ротаций и появились на футбольном поле будущие авторы голов в отчетной встрече. Андрей Кравчук удачно подловил отскок от перекладины, в которую мяч попал после удара головой от Евгения Пасича, а через пару минут точным ударом ответил оппоненту Алексей Крачук — ассистировал с левого фланга Виктор Корниенко.

После столь быстрого размена забитыми мячами игра потеряла свой рисунок, а команды свалились в непрекращающуюся череду контратак, во время которых с обеих сторон имел все шансы залететь решающий мяч. Однако десятое противостояние между двумя командами из Донецкой области так и завершилось вничью. Хотя о моменте с игрой рукой в исполнении Быкова внутри штрафной образца первого тайма и не назначенном за нее пенальти, еще будут долго говорить. Но VAR на отчетной встрече не было.

Динамо-машина

обзор матча

Киевляне уничтожили в родных стенах Александрию. Команда Владимира Шарана так и не сумела приблизиться к командам, которые борются за серебро. Ключевым эпизодом поединка стало удаление Каспарса Дубры на 55-й минуте матча, после чего гостей не было видно.

Динамо — Александрия 5:1

Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (пен.), Миколенко, 65, Де Пена, 81 — Гречишкин, 31 (пен.)



На 14-й минуте Виталий Буяльский не забил пенальти (вратарь).

Динамо: Бойко — Кендзера (Бенито, 85), Кадири, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Караваев, 63), Андриевский (Де Пена, 62), Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 84) — Русин (Соль, 74).



Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Ковалец (Грицук, 70), Гречишкин, Банада (Гордиенко, 59) — Лучкевич (Задерака, 68), Ситало (Безбородько, 69), Третьяков (Шастал, 79).



Предупреждения: Сидорчук, Кадири, Шепелев, Андриевский — Дубра, Банада

На 55-й минуте был удален Каспарс Дубра (Александрия) (повторное предупреждение).

Путь к негативному результату Александрия начала собственными усилиями. Кирилл Ковалец на исходе первой четверти часа игрового времени пошел на неоправданный риск, и сбил с ног Цитаишвили на левом фланге своей штрафной после успешного прохода полузащитника Динамо мимо Мирошниченко. Однако Виталий Буяльский не справился с пробитием пенальти — Панькив был на высоте, вот только усилиями Кендзеры мяч был вновь доставлен на ногу незадачливому пенальтисту. Александрия не успела отойти от пропущенного мяча, как тут же центр ее обороны получил заброс в свободную зону, Русин привычным образом обошел Дубру, после чего защитник отправил соперника на газон, потянув за футболку. Пострадавший футболист сам взялся исполнять наказания и был успешнее, чем партнер по команде до этого.

Поговорка "Бог любит троицу", да еще и в столь знаменательный для православного мира день, была как никогда актуальна — Кадири решил "уронить" Ситало в штрафной собственной команды, после чего главный арбитр Виталий Романов назначил уже третий пенальти за первый тайм. Мощное исполнение удара под перекладину от Дмитрия Гречишкина было невозможно отразить. Неплохое голевое подспорье, как для сравнительно ненасыщенных первых 45-и игровых минут, позволило не заметить, что игра перетекла во вторую половину, где на поле уже была одна команда.

Динамо получило право играть в численном большинстве в результате нелепых действий Каспарса Дубры. Два проигранных эпизода борьбы Назарию Русину увенчались двумя удержаниями уходившего соперника за корпус, за которые нельзя было не показывать предупреждения. Пока Александрия перестраивалась, киевляне сумели создать необходимое для успеха подспорье.

Миколенко сразу после удаления почувствовал свободу на левом фланге атаки и зачастил с рывками в чужую штрафную, один из которых и был завершен точным ударом с близкого расстояния после передачи Буяльского. Тот же Виталий оформил дубль уже в заключительный отрезок встречи, довершив точный удар Де Пены, который Карлос нанес незадолго до финального аккорда в противостоянии. Авантюрные попытки Александрии выскочить в контратаку лишь однажды завершились угрозой для ворот Бойко — Задерака проверил на прочность перекладину. И все же, "стараний" Дубры оказалось для Динамо достаточно — Десну удалось отсечь от группы прямых преследователей Шахтера.

Волевая победа Днепра-1 в гостевом поединке дома

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом за Западе Украины данный поединок был перенесен со Львова в Днепр, где на Днепр-Арене ФК Львов был номинальным хозяином поединка. Так, "сине-золотые" и вышли вперед, однако команда Дмитрия Михайленко сумела добыть волевую победу.

Львов — Днепр-1 1:2

Голы: Шина, 31 — Цуриков, 42, Хобленко, 87

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Клименчук, 76) — Жонатан (Приймак, 77) — Татарков, Яковелли (Богунов, 64), Шина (Ходаковский, 89), Бопесу — Велвес (Ныч, 64)

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Цуриков — Когут (Назаренко, 73), Кравченко — Тейлор (Коркишко, 73), Ди Франко (Вакулко, 59), Булеца (Чичиков, 88) — Супряга (Хобленко, 58)

Предупреждения: Бопесу, Богунов - Лопыренок, Тейлор.

Дебют встречи проходил в сдержанной манере, команды по очереди владели мячом, но вовсе не приближались к воротам друг друга. Со временем днепряне завладели игровым и территориальным преимуществом, перебравшись на чужую половину поля. Однако там они не снискали удачи, играя без какой-либо идеи в последней трети поля. Помочь забить могли стандарты, после подач которых дважды по воротам пробивал Логинов, но оба его удара пришлись мимо створа.

Подопечные Егише Меликяна выдержали натиск со стороны соперника, затем отведя игру со своей половины поля. Сперва у них ничего не получалось в атаке, но затем именно номинальные хозяева могли забить первыми. Велвес получил пас от Шины и прицельно пробил в ближний угол, но Юрчук справился с его ударом, переведя мяч на угловой. Уже в ответной атаке забить мог Супряга, плотно пробивший по воротам из-за пределов штрафной, но и Сарнавский был надежен в рамке своих ворот.

В одном из эпизодов подопечные Дмитрия Михайленко были очень близко к тому, чтобы забить, но этому помешал Сарнавский. Голкипер перевел мяч в перекладину после удара Адамюка головой. А уже в ответной атаке львовяне таки открыли счет – Шина спокойно протащил мяч, ворвался в штрафную и пробил точно в дальнюю шестерку – 1:0. После пропущенного гола Днепр-1 снова активно пошел вперед, намереваясь как можно скорее восстановить паритет, однако опасных моментов у ворот соперника не возникало. Несмотря на это, днепрянам удалось сравнять счет до ухода на перерыв. На 42-й минуте дебютант команды Цуриков воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и расстрелял ворота – 1:1. В оставшиеся минуты первого тайма опасных моментов больше не возникало, так что команды отправились отдыхать с ничейным счетом на табло.

После возобновления игры Днепр-1 снова забрал мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол, Однако это не произошло ввиду отсутствия опасных моментов. Номинальные гости снова могли забить благодаря стандартному положению, но прямой удар Булецы со штрафного оказался неточным. Подопечные Михайленко часто пробивали по воротам, но по-настоящему опасные моменты стали возникать уже ближе к середине тайма. Сперва Булеца нанес прицельный обводящий удар по воротам, с которым, впрочем, справился Сарнавский. А минутой позднее голкипер Львов в классном прыжке потащил мяч после удара Хобленко головой.

Днепряне продолжали проводить атаку за атакой в надежде дожать соперника, но либо их удары оказывались неточными, либо Сарнавский снова был на высоте. В одном из эпизодов Булеца совершил сольный проход и, казалось, пробил уже наверняка, но и в данном случае вратарь номинальных хозяев спас свою команду. Через некоторое время подопечные Меликяна успокоили игру, затем предпринимая попытки атаковать. В ходе одной из атак Богунов упал в штрафной площади и рассчитывал на пенальти, но главный арбитр показал Ярославу желтую карточку за симуляцию, вызвав негодование игроков Львова.

Ближе к окончанию встречи Днепр-1 пошел вперед большими силами и, в итоге, дожал соперника. На 87-й минуте Хобленко обыгрался с Булецом и нанес точный удар в дальний угол ворот — 1:2. После забитого гола днепряне отдали мяч сопернику, сосредоточившись на удержании счета. Подопечные Меликяна отправились в финальный штурм, нанеся несколько ударом по воротам, но ни один из них не нес реальной угрозы для Юрчука. Как итог, Днепр-1 удержал волевую победу, набрав очередные три очка. Команда Михайленко укрепила свои позиции на вершине второй шестерки, а львовяне, в свою очередь, не смогли сократить отставание от Мариуполя.

Карантинные Карпаты. Часть 2

Второй тур кряду львовские Карпаты пропускают из-за вспышки коронавирусной инфекции. Матч предыдущего тура пришлось отменять за сутки до его начала, когда ФК Мариуполь уже находился в пути во Львов. Сразу после 24-го тура руководство УПЛ официально перенесло на неопределенный период два ближайших матча Карпат против Ворсклы и Днепра-1.

Статистика по игрокам

Второй тур кряду хавбек Шахтера Марлос отличается результативными действиями, подымая себя в списке бомбардиров и в списке игроков по системе гол+пас.

Бомбардиры

Асисстенты

Гол+пас

ИГРОК КЛУБ гол+пас ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 17+10=27 22 Тайсон Шахтер 9+8=17 19 Александр Филиппов Десна 13+3=16 23 Марлос Шахтер 13+2=15 19 Назарий Русин Динамо Киев / Заря 7+6=13 19 Богдан Леднев Заря 10+3=13 21 Виктор Цыганков Динамо Киев 8+5=13 21 Виталий Буяльский Динамо Киев 8+3=11 20 Владислав Кочергин Заря 4+7=11 24 Владислав Супряга Днепр-1 9+0=9 19





Турнирная таблица

После поражения Десны Шахтеру, турнирная таблица УПЛ вновь имеет две команды, у которых поровну очков в борьбе за второе место. За Зарей и Динамо синхронно отстают Десна и Александрия, имея отставание по три очка от каждой командой выше.

Днепр-1 благодаря волевой победе над ФК Львов и ничьей Мариуполя против Олимпика, имеет теперь восемь очков разницы от "приазовцев", что делает их еще на шаг ближе к еврокубковому плей-офф.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О потенциальная путевка ГРУППА I 1 Шахтер 25 21 2 2 65 18 47 65 Групповой этап Лиги чемпионов 2 Заря 25 15 4 6 41 19 22 49 3-й кв. раунд Лиги чемпионов 3 Динамо Киев 25 15 4 6 51 22 29 49 Групповой этап Лиги Европы 4 Десна 25 14 4 7 41 19 22 46 3-й кв. раундЛиги Европы 5 Александрия 25 13 4 8 36 30 6 43 Плей-офф за еврокубки 6 Колос 25 8 2 15 27 46 -19 26 Плей-офф за еврокубки ГРУППА II 1 Днепр-1 25 10 4 11 33 36 -3 34 Плей-офф за еврокубки 2 Мариуполь 24 6 8 10 23 39 -16 26 Плей-офф за еврокубки 3 ПФК Львов 25 5 7 13 19 39 -20 22 4 Ворскла 24 6 4 14 17 40 -23 22 5 Олимпик 25 5 5 15 21 43 -22 20 6 Карпаты 23 2 8 13 18 41 -23 14 Первая лига

Следующий тур

В 26-м туре центральным матчем будет встреча Зари и Динамо в Запорожье — команд, которые ведут борьбу за вторую лигочемпионовскую строчку. Также интересный поединок будет в Александрии, где одноименный коллектив примет Десну, от которой отстает всего на три очка.

Карпаты, как писалось выше, данный тур пропустит, а вместе с ними 26-й тур пропустит и Днепр-1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 26 ТУР

Вадим Адаменко, Football.ua